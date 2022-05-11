Окупанти з території Херсонщини обстріляли Криворізький район – Лукашук

Російські війська знову обстріляли Криворізький район – з території окупованої Херсонщини вони сьогодні неодноразово обстрілювали Зеленодольську громаду, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«У селищі Велика Костромка пошкоджено будинок. Також на деяких вулицях відсутнє електропостачання через пошкодження електромереж. Окрім цього, окупанти обстріляли забороненими касетними боєприпасами сонячну електростанцію у Мар’янському. Там пошкоджено модулі сонячних панелей», – написав він у фейсбук.

За його даними, жертв та постраждалих немає, але є руйнування деяких об’єктів.

Останній обстріл Зеленодольської громади був 10 травня. У Дніпропетровській ОВА повідомили про пошкодження кількох будинків, люди не постраждали.

Російські військові час від часу обстрілюють два райони Дніпропетровщини – Криворізький, який межує з Херсонщиною, та Синельниківський, який сусідить із Донбасом.