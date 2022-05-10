Російські війська обстріляли Дніпропетровщину – ОВА

Російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджені будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч із частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Російські військові час від часу обстрілюють два райони Дніпропетровщини – Криворізький, який межує з Херсонщиною, та Синельниківський, який сусідить із Донбасом.

Зокрема, у ніч з 8 на 9 травня російські війська обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Криворіжжі. Кілька вулиць одного з сіл залишилися без світла, один будинок в іншому селі зруйнований. Жертв і поранених не було.