У Генштабі заявили про ймовірність російських диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про ймовірність проведення Росією диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів ЗСУ.

Крім того, як йдеться в ранковому зведенні Генштабу вранці 10 травня, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної і військової інфраструктури на всій території України.

У 76-ту добу повномасштабного вторгнення російські війська далі проводять наступальні дії на сході України.

«Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь». Триває застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, війська РФ продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях, здійснили обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

«На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку», – йдеться у зведенні.

У командуванні повідомили, що на Ізюмському напрямку військові РФ здійснювали поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

«Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області. У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу «Азовсталь». Тривають бойові дії», – йдеться в повідомленні.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей ЗСУ успішно відбили 15 російських атак, додали в Генштабі.