У Донецькій ОВА повідомили про цивільні втрати за добу через обстріли військ РФ

У Донецькій області за добу через обстріли військ РФ загинуло четверо місцевих жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 людей за вчора отримали поранення», – написав він у Telegram.

Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох цивільних, які загинули під час окупації – у Шандриголовому, додав Кириленко.

Днями влада повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули понад 1000 цивільних. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.