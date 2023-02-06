Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще одна поранена – голова ОВА

Російські війська продовжують обстріли Донеччини, на горлівському напрямку загинула одна людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. Житловий будинок пошкоджено у Дружбі Торецької громади», – написав він у телеграмі.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування.



«Ракетних ударів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено 7 будинків, у Курахівці – будинок і крамницю. Курахове потрапило під артобстріл – пошкоджено будинок. Також пошкоджено будинок у Красногорівці Мар'їнської громади, а на ранок під масований артобстріл потрапила Авдіївка», – додав він.

Кириленко повідомляє, що на Лисичанському напрямку було «гучно» у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади, жертв немає.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.