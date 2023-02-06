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Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще одна поранена – голова ОВА

Часів Яр після чергової російської атаки. Фото ілюстративне

Російські війська продовжують обстріли Донеччини, на горлівському напрямку загинула одна людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. Житловий будинок пошкоджено у Дружбі Торецької громади», – написав він у телеграмі.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування.

«Ракетних ударів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено 7 будинків, у Курахівці – будинок і крамницю. Курахове потрапило під артобстріл – пошкоджено будинок. Також пошкоджено будинок у Красногорівці Мар'їнської громади, а на ранок під масований артобстріл потрапила Авдіївка», – додав він.

Кириленко повідомляє, що на Лисичанському напрямку було «гучно» у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади, жертв немає.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.

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