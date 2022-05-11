Війська РФ обстрілюють практично всі населені пункти Донеччини – ОВА

Російські війська обстрілюють практично всі населені пункти Донеччини, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Обстріли усіх населених пунктів на лінії фронту. Ракетні авіаудари по населених пунктах, які відносно віддалені, – Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Покровськ. Практично немає жодного населеного пункту, який би російські окупанти не обстрілювали», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Він наголошує, що російські війська обстрілюють не тільки позиції ЗСУ, а й цивільну інфраструктуру.

«Є руйнація інфраструктури. І, на жаль, загибель і масові поранення людей. Фактично щодня ми фіксуємо загиблих і поранених», – додав Кириленко.

За його даними, станом на 11 травня внаслідок обстрілів поранені двоє мирних жителів у Нью-Йорку та Новоселівці, ще одній людині, яка поранена на Луганщині, надали медичну допомогу в Бахмуті.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.