Через російські обстріли на Харківщині загинули 3 людини, ще 6 поранені – ОВА

На Харківщині через російські обстріли загинули щонайменше 3 людини, ще 6 поранені, повідомив у телеграмі голова військової обласної адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, сьогодні війська РФ з артилерії обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється.



Синєгубов наголосив, що обстріли сьогодні ще можуть продовжитися, тому перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно.

Про обстріли міста та Харківщини повідомляється практично щоденно.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.