Війська РФ атакували Херсонщину – є загиблий

Війська РФ у неділю продовжили атакувати Херсонщину, повідомила тамтешня ОВА.

«Близько 16:50 окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку. Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що за допомогою безпілотника армія РФ атакувала житловий квартал Херсона – у вогняній пастці опинилися мати і троє дітей, сім’ю вдалося врятувати.

Також уночі російські війська обстріляли Станіслав. Поранень зазнали двоє чоловіків. Ще двох жінок рятувальники дістали з-під завалів.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.