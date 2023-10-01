Удар армії РФ по житловому кварталу Херсона: матір із дітьми опинились у «вогняній пастці» – ОВА

Російські військові атакували за допомогою безпілотника житловий квартал Херсону, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля», – пише Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, вогнеборцям вдалось врятувати сім’ю. Наразі інші подробиці не розкриваються.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».