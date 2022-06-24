У Миколаєві вранці були вибухи, зараз у місті знову оголошена повітряна тривога – мер

У Миколаєві вранці знову були вибухи, інформація про наслідки уточнюється, повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.



О 10:53 в місті знову оголошена повітряна тривога.



23 червня Миколаїв атакували трьома російськими крилатими ракетами, влучили у соціальну та виробничу інфраструктуру, поранена одна людина.



За даними обласної військової адміністрації, російські війська також не припиняють обстріли Миколаївщини. Унаслідок обстрілу Первомайської громади Миколаївського району загинула одна людина, четверо зазнали поранень. Також руйнувань зазнав Баштанський район.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.