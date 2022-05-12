Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ продовжують обстріли Миколаєва з РСЗВ – ОК «Південь»

Російські війська продовжують руйнувати інфраструктуру. Фото ілюстративне

Російські війська продовжують обстріли реактивними системами залпового вогню Миколаєва, постраждалих немає, повідомляє оперативне командування «Південь».

«На Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення», – йдеться у повідомленні.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв та область.

Російські війська вдарили касетними боєприпасами по Миколаєву. Є жертви (відео)
Embed
Російські війська вдарили касетними боєприпасами по Миколаєву. Є жертви (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG