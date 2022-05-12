Війська РФ продовжують обстріли Миколаєва з РСЗВ – ОК «Південь»

Російські війська продовжують обстріли реактивними системами залпового вогню Миколаєва, постраждалих немає, повідомляє оперативне командування «Південь».

«На Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення», – йдеться у повідомленні.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв та область.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.