Штаб: 19 січня на Донбасі було 8 обстрілів, втрат немає

Протягом доби 19 січня підтримувані Росією бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Втрат серед військових немає, додають у штабі.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби штаб ООС повідомляв про одного загиблого і 10 поранених військових.

Попри оголошене на Донбасі перемир'я, обстріли там тривають, сторони звинувачуть у них одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.