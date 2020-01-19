Один військовий загинув протягом доби на Донбасі, 10 поранені – штаб

Один український військовослужбовець 18 січня загинув внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі, ще десятеро отримали поранення, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, незаконні збройні угруповання шість разів протягом доби порушували режим припинення вогню, в тому числі із застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та безпілотників.

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«Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 міліметрів; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї», – йдеться у зведенні.

Крім того, обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї зафіксували поблизу Оріхового в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ».

З початку доби в штабі ООС не фіксували обстрілів з боку бойовиків та втрат серед українських військових.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинувачувало Об’єднані сили в обстрілі окупованої ним території напередодні. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв наразі не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.