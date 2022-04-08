Обстріли на Луганщині: в Золотому поранені 5 людей, в Лисичанську загинула жінка

На Луганщині російські військові обстріляли місто Золоте, поранені п'ятеро людей, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Удень ворожими системами залпового вогню відкрито вогонь по місту Золоте. Палають декілька будинків, серед людей щонайменше п’ятеро поранених», – написав він у телеграмі.

За даними голови Луганської ОВА, протягом дня внаслідок обстрілів зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

Раніше він повідомив про загибель жінки внаслідок обстрілу Лисичанська.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».