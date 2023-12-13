Влада повідомила кількість поранених на Херсонщині і Донеччині за добу

Через російську агресію за минулу добу на Херсонщині і Донеччині поранень зазнали семеро людей, повідомили у тамтешніх ОВА.

Так, згідно з повідомленням, шестеро людей постраждали на Херсонщині, де армія РФ зздійсниоа 113 обстрілів.

Крім того, на Донецькому напрямку у Мар’їнській громаді одна людина була поранена у Красногорівці. Деталі по інших регіонах уточнюються.

Російські війська щодня обстрілюють з різних видів озброєння регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.