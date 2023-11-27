Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Удари військ РФ: на Дніпропетровщині без жертв, у Херсонській області поранена одна людина

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння
Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння

Ввечері неділі війська РФ вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області, повідомила тамтешня обласна військова адміністрація.

«Важку артилерію було спрямовано на Марганецьку громаду. Загиблих та постраждалих немає. Ніч у всіх містах та селах минула спокійно», – повідомили в ОВА.

Водночас у Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу армія РФ здійснила 56 обстрілів, по самому Херсону було випущено 16 снарядів. Через російську агресію одна людина зазнала поранень.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG