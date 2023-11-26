В Авдіївці залишаються понад 1330 людей, евакуація триває – Барабаш

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявляє, що станом на 26 листопада 1336 людей залишаються в Авдіївці, яка зазнає російських атак.

«Триває евакуація. Трошки зменшилася кількість людей, які мають бажання виїжджати. Сьогодні вдалося вивезти чотири людини. Станом на зараз 1336 людей залишається в місті. На завтра ніби трохи більше евакуації планується. Будемо дивитися по безпековій складовій, бо ворог ще більше застосовує fpv-дрони, незважаючи на погодні умови», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Станом на 9 листопада в Авдіївці залишалося 1542 людини.

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Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Бої біля Авдіївки не вщухають – російські війська продовжують спроби оточити місто.

28 жовтня британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада. Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.