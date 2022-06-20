Влада повідомила про жертви через обстріли у Сумській, Харківській та Донецькій областях

У результаті обстрілів армією РФ населених пунктів у Сумській, Харківській та Донецькій областях є жертви і постраждалі, повідомило керівництво цих регіонів.

Так, на території Юнаківської громади на Сумщині внаслідок обстрілів російських загарбників один чоловік загинув, ще одного було поранено. У Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький уточнив, що два російські безпілотники скинули чотири вибухівки, а також було три мінометні обстріли. Зі ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Жертв та руйнувань немає, сказав Живицький.

Унаслідок обстрілів російських військ на Харківщині сьогодні загинули троє мирних жителів, ще двох було поранено.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, що останніми днями російські війська посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів.

«Фіксуємо удари з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти», – повідомив голова ОВА. За його словами, б’ють російські війська по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.

Також унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області у понеділок загинуло троє людей, ще двоє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Сталося у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.