Через російський обстріл Соледара одна людина загинула, ще троє поранені – Донецька ОВА

Через російський обстріл Соледара на Донеччині одна людина загинула, ще троє отримали поранення, повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 12 червня росіяни вбили одного мирного жителя Соледара, поранили ще трьох. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав Кириленко.

За його даними, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії на Донеччині загинули 494 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 10 червня підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.