Війська РФ обстріляли 10 прикордонних громад Сумщини, постраждала людина – ОВА

Російські війська протягом дня обстріляли десять прикордонних громад Сумщини, травмована одна людина, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.

За даними ОВА, зокрема, російські війська з території РФ з мінометів, артилерії, дроном-камікадзе та FPV-дроном атакували Краснопільську громаду.

«Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномета. Також з території РФ було 10 вибухів з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Також пошкоджено 1 приватний будинок», – йдеться у повідомленні.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.