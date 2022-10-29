Донеччина знову зазнала втрат серед цивільних через обстріли військ РФ

У Донецькій області за добу через обстріли військ РФ загинуло троє місцевих жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 28 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Курдюмівці та 1 у Північному. Також за вчора стало відомо про 8 поранених», – написав він у Telegram.

Днями влада повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули понад 1000 цивільних. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.