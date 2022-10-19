Офіс президента повідомив про збільшення числа загиблих унаслідок атак РФ 18 жовтня

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про збільшення кількості виявлених 18 жовтня загиблих українців унаслідок атак РФ.

За його даними, станом на ранок 19 жовтня ця цифра досягнула 17 осіб (з них 8 загинули раніше).

Ще 29 цивільних, як додав він, зазнали поранень через обстріли РФ у вівторок.

«Донецька область – 12 загиблих (зокрема виявлено вісьмох убитих раніше), 12 поранених; Запорізька область – 13 поранених; Миколаївська область – 1 загиблий; Сумська область – двоє загиблих, один поранений; Харківська область – двоє поранених; Херсонська область – один поранений; Київ – троє загиблих», – написав Тимошенко з посиланням на дані, отримані від обласних військових адміністрацій.

Як повідомив український Генштаб, протягом 18 жовтня війська РФ атакували понад 10 населених пунктів в Україні, завдавши дев’ять ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили більше ніж 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У британській розвідці зауважують, що з 10 жовтня Росія посилено завдає ударів по об’єктах на всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони «земля-земля» та наданими Іраном дронами-камікадзе Shahed-136.