Голова ОБСЄ відвідав Гостомель, Бучу і Бородянку

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг під час візиту в Україну відвідав Гостомель, Бучу та Бородянку, щоб побачити наслідки російської агресії, повідомив він 3 лютого в соцмережі Х.

«Російська агресія принесла страждання Гостомелю, Бучі та Бородянці в Україні. Як чинний голова ОБСЄ я зустрівся з цими громадами, щоб висловити солідарність. Мальтійське головування в ОБСЄ нагадуватиме світові про звірства, яких вони зазнали», – йдеться у повідомленні.

Борг також зустрівся з родинами трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ ОБСЄ.

Чинний голова ОБСЄ провів зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та обговорив, як уряд Мальти та Мальтійське головування ОБСЄ у 2024 році «можуть ще більше посилити нашу активну підтримку формули миру та підтримати зусилля України».

Раніше, з 1 січня 2024 року, Мальта почала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як РФ місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг здійснив свій перший візит на новій посаді до України, 2 лютого він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою.