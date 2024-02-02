ОБСЄ слід зайнятися правами нацменшин у Росії – Кулеба

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) слід зайнятися правами нацменшин у Росії, дане питання має стати «пріоритетним», зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Очільник МЗС наголосив, що під час переговорів з Боргом було «порушено питання прав національних меншин на території Росії, йдеться не лише про українську меншину».

«Нещодавні події в Уфі показали, що Росія – це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни (йдеться про протести після вироку для Фаїля Алсинова – ред.)», – зазначив український міністр.

Він також нагадав, що «Росія активно мобілізує для війни проти України представників нацменшин». Так, за словами Кулеби, «вона намагається продовжити агресію та проводить етнічні чистки на власній території».

«В ОБСЄ є інструменти для захисту прав нацменшин. Зокрема існує інститут верховного комісара з питань нацменшин. Вважаємо, що потрібно впритул зайнятися цією проблематикою», – додав глава МЗС України.

2 лютого до Києва з візитом прибув голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг.