Обстріл Миколаївщини: в Очакові тяжко поранені дві людини – ОВА

Внаслідок російських обстрілів Миколаївщини в Очакові в ніч на 18 вересня були тяжко поранені дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вдень 17 вересня, о 13:37 зафіксовані обстріли міста Очаків Очаківської громади. Влучання були по відкритих територіях. Постраждалих немає. Вночі 18 вересня з 00:30 ворог продовжив обстріли Очакова. Внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі інтернет», – написав Кім у телеграмі.

За його словами, загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Миколаєва і Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура.

15 вересня голова ОВА повідомив, що в Миколаївській області від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 436 цивільних жителів, зокрема 11 дітей.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки по цивільних в Україні.