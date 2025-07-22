Російські безпілотники вночі атакували Одесу, є пошкодження – ОВА

Російські військові вночі безпілотниками атакували Одесу, є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.