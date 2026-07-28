В Одесі вдруге за добу підірваний автомобіль, водій загинув – поліція

Увечері 28 липня в Одесі під час руху вибухнув автомобіль, повідомила поліція Одеської області.

«Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби поліції.

Це вже другий упродовж 28 липня підрив автомобіля в Одесі. Уранці на подвір’ї багатоповерхівки в Одесі стався вибух автомобіля. Постраждав 49-річний водій кросовера, медики надали йому допомогу на місці.

Видання «РБК» і «Українська правда» повідомили з посиланням на свої джерела, що автомобіль належав військовому. Офіційно деталей щодо постраждалого правоохоронці не озвучували, але СБУ кваліфікувала ранковий підрив автомобіля в Одесі як теракт.