СБУ кваліфікує підрив автомобіля в Одесі як теракт

Служба безпеки України прокоментувала вибух автомобіля в Пересипському районі Одеси вранці 28 липня. Обласне управління СБУ зазначило, що кваліфікує подію як теракт.

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили за статтею про терористичний акт. СБУ зазначає, що інформуватиме про подальші деталі розслідування додатково.

Раніше стало відомо, що вранці 28 липня на подвір’ї багатоповерхівки в Одесі стався вибух автомобіля. Постраждав 49-річний водій кросовера, медики надали йому допомогу на місці.

Видання «РБК» і «Українська правда» повідомили з посиланням на свої джерела, що автомобіль належав військовому. Офіційно деталей щодо постраждалого правоохоронці не озвучували.