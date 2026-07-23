СБУ фіксує, що Росія застосувала боєприпаси зі збідненим ураном для ударів по Чернігівщині

Служба безпеки України виявила шість нових фактів застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівської області, повідомляє її пресслужба 23 липня.

За повідомленням, контррозвідка та слідчі СБУ виявили небезпечні складові в ударних дронах типу «Герань-2», якими російські війська атакували Чернігівщину з квітня по червень 2026 року.

Розслідування встановило, що армія РФ використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосувала до використання на своїх безпілотниках.

За повідомленням, слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС, оглянувши місця влучань російських безпілотників та провівши радіологічне обстеження їхніх бойових частин, зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів:

«Водночас рівень гамма-випромінювання окремих уламків ворожих дронів становив від 8,3 до 24 мкЗв/год (мікрозівертів на годину – ред.), за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год. Такий радіаційний фон несе безпосередню загрозу здоров’ю людини та навколишньому середовищу».





Експертиза СБУ встановила, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238. Служба додає, що наявність радіоактивних компонентів підтвердили за допомогою дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

«Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів було проведено комплексні заходи для їхньої нейтралізації та убезпечення громадян. За цими фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)», – йдеться в повідомленні.

СБУ закликає громадян бути обережними в разі виявлення уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів, не наближатися до таких предметів і не торкатися їх. У разі їх виявлення відомство просить звертатися до СБУ, ДСНС або Нацполіції.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.