Рятувальники загасили пожежу в Чорнобильській зоні – роботи тривали два тижні

Рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 10 липня.

«Протягом двох тижнів надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь. Горіли лісова підстилка та валежник», – йдеться в повідомленні.

ДСНС зазначає, що рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на значні площі, ситуацію весь час тримали «під повним контролем».

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Служба також посилається на дані регулярних замірів, за якими радіаційний фон протягом усього періоду залишався в межах природних значень.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України 29 червня повідомив, що пожежа в Чорнобильській зоні на півночі Київщини виникла 25 червня. Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомляло, що пожежа виникла внаслідок падіння російських дронів.

Це не перша пожежа в Чорнобильській зоні, спричинена російськими ударами по Україні. Схоже займання в ДСНС гасили в травні.