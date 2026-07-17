Сили СБУ знищили в Енгельсі літак Ту-95 – Зеленський

Підрозділи Служби безпеки України знищили на авіабазі в місті Енгельсі Саратовської області РФ стратегічний літак-бомбардувальник Ту-95, повідомив 17 липня президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що цей борт «використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні».

«Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України», – додав глава держави, не конкретизувавши, про які саме об’єкти йдеться.

Російська влада ці заяви наразі не коментувала.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що українські військові вночі 17 липня вдарили по залізниці в окупованій Керчі та атакували російські судна в Чорному морі. Інформація про ураження в Керчі наразі не має офіційного підтвердження, ґрунтуючись на даних очевидців, про ураження 12 суден у Чорному морі написав зранку в соцмережах командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.