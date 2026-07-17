СБС повідомили про ураження 12 суден у Чорному морі. В окупованій Керчі спалахнула пожежа на залізниці

Українські військові вночі 17 липня вдарили по залізниці в окупованій Керчі та атакували російські судна в Чорному морі.

У Керчі, за даними телеграм-каналу «Кримський вітер», після атаки безпілотників горять склади, а також, імовірно, нафтобаза «Керч» та ешелони на коліях. Поруч із залізничною станцією розташована електропідстанція «Керченська». Крім того, канал із посиланням на супутникові знімки повідомляє про пожежу в районі підстанції «Коктебель», розташованій неподалік однойменного селища.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») заявив про пошкодження у Чорному морі дев’яти суховантажів, одного танкера, одного газовоза та одного буксира.

Усього з 6 до 17 липня, як стверджує він, уражено 159 суден російського «тіньового флоту»: 117 одиниць в Азовському морі та 42 – у Чорному.

Бровді заявив, що метою українських військових є перетворити кожне судно на «баржу, що дрейфує в морі, сліпу і глуху» і не завдати шкоди акваторії морів, тому, як написав він, підрозділи СБС не роблять «ніяких пробоїн» у суднах.

Міністерство оборони Росії відзвітувало про 243 збиті українські безпілотники над 11 областями РФ, окупованим Кримом і акваторіями Азовського та Чорного морів. Про те, скільки дронів збити не вдалося, російське військове відомство традиційно не повідомляє.