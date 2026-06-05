Зеленський заявив про погодження нових операцій СБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження нових операцій Служби безпеки України, не уточнивши деталей.

«Сьогодні була доповідь Служби безпеки України. Звіт по результатах за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ – ЦСО «А» – номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції», – сказав він у вечірньому відеозверненні.

Також після відповіді російського президента Володимира Путіна на його лист Зеленський зазначив, що Росія «знову обирає війну».

На початку тижня президент України відзначив державними нагородами людей, причетних до спецоперації «Павутина».

1 червня 2025 року українські безпілотники атакували дронами одразу кілька військових аеродромів Росії: в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. У СБУ заявили, що в результаті атаки був уражений 41 російський літак, серед яких були А-50, Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко говорив, що 13 літаків знищені.