СБУ розслідує справу про воєнні злочини начальника Генштабу Росії Герасимова

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора відкрили кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів начальника Генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасимова – про це СБУ та генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомили 3 липня.

За формулюванням СБУ, Герасимов безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України, в тому числі – повітряної атаки на Київ і область 2 липня. Ці удари вбили та поранили численних цивільних, зруйнували або пошкодили житлові будинки та соціальні об’єкти. Атаки переважно завдаються із застосуванням ракет типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» та ударних дронів типу «Шахед/Герань».

«За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання РФ займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів», – зазначає СБУ.





Ці обстріли, як оцінюють правоохоронці, прямо порушують статті 51, 52 Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Дії Герасимова розслідують за статтею про порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Кравченко, коментуючи справу, вказав на наслідки останньої масованої атаки на Київ:

«Її жертвами стали 30 цивільних осіб, які просто загинули тому, що українці. Ще понад 90 зазнали різного ступеню поранення. Ні, це не випадковість. Це системний терор цивільних».

Генпрокурор наголосив, що цілями удару були не військові чи стратегічні об’єкти, а житлові будинки та цивільна інфраструктура. Він послався на дані слідства, Герасимов несе безпосередню відповідальність за цей удар.





«Встановлено, що атака була спланована та організована ним за попередньою змовою з вищим політичним керівництвом держави-агресора. Реалізацію злочинного задуму забезпечили підпорядковані йому командувачі та військові підрозділи. За нашими даними, саме Герасимов об’єднав у єдиний злочинний задум дії дальньої авіації, Чорноморського флоту, Сухопутних військ та підрозділів безпілотних систем», – заявив посадовець.

Водночас, додав він, у рамках цієї справи дослідять також і інші повітряні атаки на Україну. За словами Кравченка, українські правоохоронці встановлюють повний ланцюг відповідальності російського командування – від тих, хто ухвалює рішення і «перетворює терор проти мирних людей на державну політику», до тих, хто безпосередньо запускає дрони й ракети.

Валерій Герасимов публічно не коментував справу проти нього.

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У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Наразі відомо про 30 загиблих і понад 90 поранених у столиці, з них 56 у лікарнях.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.

СБУ регулярно повідомляє про заочні підозри російським військовим посадовцям у зв’язку з ударами по Україні. Попри численні докази, Москва продовжує заперечувати атаки на цивільних.