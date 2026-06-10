В Україні повідомили про підозру ще 2 військовим РФ через удар по Миколаївській облраді в 2022-му

Служба безпеки України повідомила про ще двох підозрюваних російських військових у зв’язку з атакою на будівлю Миколаївської обласної ради – про це відомство заявило 10 червня.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на двох керівників збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар по адмінбудівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці також зафіксували пошкодження багатоквартирних будинків, центру дитячої творчості, комерційних об’єктів і цивільних автомобілів поруч із будівлею.

Слідство встановило, що плануванням та підготовкою обстрілу займалися:

генерал-лейтенант Михайло Зусько – командир 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ

полковник Микола Горайчук – на той час тимчасово виконуючий обов’язки командира 12-ї ракетної бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ

Російські військові застосували крилату ракету класу «земля-земля» з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», розташованого в окупованому Криму.

Слідчі заочно повідомили Зуську та Горайчуку про підозру за статтями про порушення законів і звичаїв війни, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У лютому 2025 року слідчі СБУ заочно повідомили про підозру російському генералу армії Олександру Дворнікову, який віддав наказ завдати удару по будівлі Миколаївської облради, коли перебував на посаді командувача Південного військового округу збройних сил РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.