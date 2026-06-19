Кравченко: військові РФ вчинили сексуальне насильство проти 401 цивільного в Україні з 2022 року

Прокуратура фіксує випадки сексуального насильства російських військових над цивільними українцями, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 19 червня.

«Для Росії сексуальне насильство не «побічний наслідок» війни. Це інструмент терору. Спосіб зламати людину, принизити, посіяти страх на окупованих територіях і в катівнях», – заявив він.

Він вказав на те, що ООН внесла російську армію до «списку ганьби» через сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту.

«З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік, серед них – 23 неповнолітні дівчини та один хлопець. І це лише ті випадки, про які люди змогли розповісти. Факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців встановлюються окремо», – повідомив Кравченко.





Найбільше постраждалих правоохоронці зафіксували на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині та в Запорізькій області. 116 військовим Росії повідомили про підозру, до суду передали 64 обвинувальних акти щодо 81 підозрюваного. Розкрито 148 фактів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).

За даними генпрокурора, українські суди вже ухвалили 19 вироків щодо 26 російського військового. Всі засуджені отримали покарання у вигляді позбавлення волі:

«Так, більшість злочинців переховуються в Росії. Але це не означає безкарність. За кожним вироком нами встановлені факти, ідентифіковані виконавці, зібрані докази і правова основа для подальшої відповідальності росії, зокрема в міжнародних інстанціях».

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Водночас, за даними посадовця, Офіс генерального прокурора працює з постраждалими, щоб забезпечити доступ до медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги спільно з міжнародними партнерами, громадськими та благодійними організаціями.

«Постраждалі не повинні залишатися сам на сам із пережитим. Важливо щоб кожен злочин був задокументований, а постраждала людина отримала допомогу і захист. Ми робимо все, щоб кожен винний в цих злочинах поніс покарання», – додав Кравченко.

19 червня, за визначенням ООН, є Міжнародним днем боротьби з сексуальним насильством під час конфліктів.

Українські правоохоронці та правозахисники фіксували численні свідчення про сексуальне насильство російських військових проти українських цивільних і військовополонених.

Російська влада послідовно не визнає воєнних злочинів своїх військовослужбовців в Україні.