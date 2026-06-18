Експолоненого підозрюють у знущанні з інших українських військових в російському ув’язненні

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру військовому, який під час перебування у російському полоні, ймовірно, брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими – про це відомства заявили 18 червня.

За даними слідства, чоловік потрапив у полон 2022 року й утримувався в одній із колоній на окупованій території Донецької області, яка працювала на території колишньої української Калінінської виправної колонії. Там він «встановив лояльні стосунки з адміністрацією установи та отримав від окупантів привілейоване становище серед інших бранців».





ДБР стверджує, що підозрюваний виконував вказівки окупаційної адміністрації та брав участь у систематичному психологічному й фізичному тиску на українських військовополонених:

«Зокрема, він змушував співвітчизників годинами перебувати на морозі без належного одягу, примушував їх виконувати виснажливі фізичні вправи, бив полонених, а також повідомляв адміністрації колонії про тих, хто відмовлявся виконувати нав’язані окупантами правила. Після таких повідомлень до полонених застосовувалися додаткові покарання та насильство».

Фігуранта звільнили з полону в ході обміну в 2025 році. Правоохоронці зазначають, що підставою для підозри йому стали, поміж іншого, показання інших звільнених українських військових, які перебували з ним в одному місці ув’язнення. Вони свідчили про його співпрацю з окупаційною адміністрацією та участь у знущаннях з українських полонених.

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Бюро посилається також на результати експертиз, які «підтвердили факти катувань та моральні страждання українських бійців».

Дії військовослужбовця кваліфікували за статтею про злочинні дії в полоні, а саме – «насильство над військовополоненими та жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого». В разі обвинувального вироку йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Правоохоронці не називають ім’я фігуранта, його позиція щодо обвинувачень невідома.

У зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Зеленський повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.