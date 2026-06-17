ДБР розслідує падіння військового літака Су-24М, вилучили «чорну скриньку»

Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок чого 16 червня загинули двоє членів екіпажу.

«За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів області. Встановлено, що виконання польоту відбувалося згідно з бойовим розпорядженням. Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, інший обрав професію військового ще у 2019 році», – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що на місці падіння літака вилучили «чорну скриньку» для подальшого проведення експертизи. «Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів», – йдеться в повідомленні.

Справу розслідують за статтею: «порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки».

Напередодні в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Хмельниччині під час виконання завдання сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

«На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича і старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху... На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає», – вказано в повідомленні.

Українські військові застосовують авіацію як поблизу лінії фронту, так і в тилу – для збиття російських ракет і дронів під час повітряних атак.