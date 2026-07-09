СБУ заочно підозрює російського військового у воєнних злочинах під час окупації Київщини

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заочно повідомила про підозру російському військовому за катування та пограбування цивільних під час окупації Бучі – про це СБУ заявила 9 липня.

Правоохоронці зібрали доказову базу на командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії східного військового округу РФ Магомедмирзу Сулейманова.

СБУ зазначає, що раніше Сулейманову вже заочно повідомляли про підозру у вбивстві цивільної жительки Київської області через заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановили ще один епізод злочинів Сулейманова – цього разу в селищі Макарів Бучанського району.





«Під приводом пошуку учасників руху опору озброєний рашист увірвався до приватного домоволодіння, де перебували три цивільні жінки. Після цього зловмисник приставив зброю впритул до потерпілих із погрозами розстріляти кожну з них та вимагав гроші. Зрештою рашист силоміць відібрав у жінок заощадження, а коштовності зірвав безпосередньо з потерпілих», – йдеться в повідомленні.

На основі доказів слідчі СБУ заочно повідомили Сулейманову про ще одну підозру – за статтею про воєнні злочини, зокрема, жорстоке поводження з цивільним населенням.

У вересні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Сулейманову про підозру в згвалтуванні жительки Макарова Бучанського району під час російської окупації.

Публічних коментарів російського військового щодо справ проти нього немає. Російська влада не визнає систематичні воєнні злочини своїх військових в Україні.

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Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних, зокрема, в Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».