ЗМІ: російський суд ув’язнив підлітка з окупованого Донецька на 9 років

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону РФ засудив неповнолітнього жителя Донецька до дев’яти років виховної колонії, передає російське видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду 8 липня. Публічно російська судова установа про це не повідомляла.

За даними видання, 17-річного жителя Донецька Євгена Жадана визнали винним у держзраді, підготовці до теракту, участі в терористичній організації та незаконному обігу вибухівки.

У лютому 2026 року підлітка включили до переліку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу. «Медіазоні» невідомо, коли його затримали.

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Водночас видання повідомляє, що в сторіс свого телеграм-профілю хлопець публікував фото, на яких він вдягнений у камуфляжну форму й позує зі зброєю. Наприкінці травня 2026-го на одному з таких знімків було емоджі з російським прапором.

Українська влада та правоохоронці наразі публічно не коментували повідомлення про ув’язнення жителя Донецька.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про розслідування щодо російських суддів, які виносять вироки військовим і цивільним громадянам України. Зокрема, у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду в Росії Костянтину Простову за вироки полоненим захисникам Маріуполя.