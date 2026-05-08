Кравченко заявив про затримання у Франції причетного до катувань у донецькій «Ізоляції»

Французькій правоохоронці затримали підозрюваного в катуваннях ув’язнених у тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку, заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко:

«Завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора України та правоохоронних органів Французької Республіки, у Франції затримано учасника терористичної організації, причетного до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі «Ізоляція».

Йдеться про громадянина України, який із 2017 по 2019 рік добровільно співпрацював із так званим «міністерством державної безпеки» угруповання «ДНР».

Кравченко посилається на свідчення колишніх в’язнів «Ізоляції», згідно з якими затриманий був помічником керівника незаконної тюрми, брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував. Наразі слідство встановило щонайменше дев’ятьох потерпілих.

«У 2021 році, коли в Україні завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений втік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця. Після звернення українських прокурорів, ГО «Truth Hounds» та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження», – заявив Кравченко.

Він додав, що французькі правоохоронці допитали потерпілих спільно з українськими прокурорами та отримали від України додаткові матеріали справи для зміцнення доказів. Як наслідок, чоловіка затримали, на клопотання Національної антитерористичної прокуратури Франції суд взяв його під варту. Чоловіку висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

«Розслідування наразі здійснюється під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду», – додав генпрокурор.

Він нагадав, що це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні. Першим став вирок у Фінляндії, яким росіянина Яна Петровського засудили до довічного ув’язнення. Зараз цей вирок розглядає апеляційний суд.

Джерела Радіо Свобода уточнюють, що затриманий – Євген Бражников. У 2021 році стало відомо, що Бражников, який вже був обвинуваченим у справі про катування в «Ізоляції», виїхав з України.

За даними французьких медіа з посиланням на Національну антитерористичну прокуратуру країни (PNAT), затриманий – уродженець Донецька Євген Б., 1979 року народження. Його взяли під варту ще 7 квітня, згодом офіційно висунули звинувачення.

За даними французької прокуратури, колишні в’язні «Ізоляції» звинуватили Єхвена Б., який сам був ув’язненим, у причетності до катувань, приниження ув’язнених, а також у сексуальному насильстві.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.







