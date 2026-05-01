СБУ назвала тюремників, підозрюваних у катуваннях українських полонених у Смоленській області Росії

Служба безпеки, Офіс генпрокурора та Національна поліція заочно повідомили про підозру тюремникам із Смоленської області через катування українських полонених – про це, зокрема, повідомила СБУ 1 травня.

Правоохоронці задокументували дані про воєнні злочини одного з керівників слідчого ізолятора № 2 у місті Вязьма Смоленської області РФ Олексія Захарова та начальника відділу режиму цього об’єкта Ігоря Штапуренка.

Слідство встановило, що вони причетні до масових тортур над українськими військовополоненими, яких незаконно тримали у цьому СІЗО.





«За матеріалами провадження, протягом 2022-2024 років Захаров та його підлеглий – Штапуренко особисто брали участь у регулярних побоях ув’язнених воїнів гумовими палками типу ПР-73. Також рашисти катували потерпілих електрошокерами та залишали без медичної допомоги у переповнених камерах російського СІЗО», – заявляє відомство.

СБУ підсумувала, що ці дії грубо порушують вимоги Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949, яка забороняє незаконні дії чи бездіяльність з боку держави, яка тримає в полоні, що створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, вчинене групою осіб.

Захарову та Штапуренку заочно повідомили про підозру за статтею про воєнні злочини.

«Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за катування українських полонених», – додає служба.

У лютому «Схеми» оприлюднили матеріал на основі масиву повідомлень російського командувача Романа Демурчієва у переписках із підлеглими та іншими воєначальниками. Окремою темою в його листуваннях є катування та вбивства українських полонених. Про це зі своїми співрозмовниками він говорить як про буденне явище, йдеться розслідуванні.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.



