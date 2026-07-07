«Скручувалось усе тіло, з рота піна йшла». Злочини, вчинені проти українців військовими РФ

ЛЬВІВ – Майже кожен громадянин України, який перебував на тимчасово окупованій Росією території і був заарештований російськими військовими, зазнав катувань. Про це повідомив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

«Ці катування жахливі, багато людей мають вибиті всі зуби. Побиття – щоденна норма життя в місцях позбавлення волі в Росії і в місцях позбавлення волі на окупованій території. Катують всіх: і чоловіків, і жінок, і дітей, і літніх»

Від початку російської агресії проти України у 2014 році і до сьогодні громадські правозахисні організації зафіксували понад 110 тисяч епізодів злочинів, вчинених військовими Росії щодо українців. Але, кажуть, це лише частина від реальної кількості. Оскільки багато потерпілих не мають сміливості розповісти про те, що пережили.

У Львові правозахисники презентували проєкт «Документування та аналіз міжнародних злочинів, вчинених збройними силами Російської Федерації після 24 лютого 2022 року, підтримка постраждалих від цих злочинів та інформування про них», який фінансується Європейським Союзом.

Новий проєкт – це фактично продовження міжнародної співпраці.

Харківська правозахисна група (ХПГ) займається документуванням злочинів, вчинених російськими військовими від початку повномасштабної війни.

Керівник організації, правозахисник Євген Захаров розповів, що громадська організація займається різними категоріями злочинів, а це загибель та поранення цивільних, незаконні затримання, зникнення безвісти через насильницьке викрадення.

Це справи у яких потерпілі, були або заарештовані, або викрадені, і утримувалися у незаконних місцях позбавлення волі, де піддавалися катуванням і сексуалізованоум насильству.

У 2022 році адвокати правозахисної організації з Харкова знайшли дев’ять підозрюваних серед російських військовополонених, які були затримані і засуджені за вчинені ними злочини щодо українців. Сьогодні українські суди розглядають 27 таких справ, одна – в апеляції.

Харківська правозахисна група 310 справ, які стосуються катувань і сексуального насильства, застосованих російськими військовими до українців – подала органам слідства, і понад 2000 справ, які стосуються насильницького зникнення – до робочої групи ООН.

У двох клопотаннях правозахисники кваліфікують дії Росії у Маріуполі та примусового вивезення українських дітей у Росію як геноцид.

Незаконні позбавлення волі, позасудові страти та насильницькі зникнення кваліфікуються як злочини проти людяності.

Обстріли цивільних об’єктів та цивільного населення – як воєнні злочини.

Катування цивільних у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території є найбільш поширеними злочинами, що вчиняються під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Євгена Захарова, кожен, хто потрапляє під контроль Росії та безпосередньо контактує з російськими військовослужбовцями, державними службовцями, працівниками правоохоронних органів, представниками окупаційної влади або підконтрольних їй адміністрацій, зазнає катувань або інших форм нелюдського поводження.

« Серед цивільних катуванням було піддано, за різними джерелами, 90% всіх, хто був арештований на окупованій території. Серед військовополонених ‒ 95%. Я не бачив жодну людину серед тих, хто потрапив до росіян, яка б не була жертвою катувань або нелюдяного поводження», – стверджує правозахисник Євген Захаров.

Юристи документують злочини

На сьогодні юристи ХПГ задокументували 1138 випадків, серед них постраждалими є 25 дітей. 115 людей закатовані до смерти.

Щодо всіх потерпілих є обґрунтовані підстави вважати, що катування було, є свідчення, перевірені факти. Потерпілими є цивільні люди, військовослужбовці, які перебували або перебувають у російському полоні та під контролем Росії.

Найбільше катувань було у Херсонській, Харківській, Київській областях, коли ці території були тимчасово окуповані Росією.

Катували українців, щоб отримати інформацію; примусити зізнатись у злочинах, які люди не скоювали; примусити до публічної демонстрації лояльності до Росії; примусити до співпраці окупаційною адміністрацією; просто знущання над жертвами.

Більшість опитуваних кажуть про особливу жорстокість катувань

«Застосовують різні способи катувань. Завжди було застосовано електрострум, а це електрошокери, шляхом під’єднання телефонних дротів до пальців, вух, носа жертв, інших частин тіла, катування шляхом здійснення надрізів на вухах, пальцях, намагання відрізати частини тіла, часто імітування розстрілів, коли примушують викопати могилу і стріляють над головою. Більшість опитуваних кажуть про особливу жорстокість катувань. Людина, яку катували струмом, дала свідчення, що струм був такої сили, що скручувалось усе тіло і з рота йшла піна», – розповідає Євген Захаров.

Лише у Харківській області правозахисники знайшли 33 місця-катівні, де утримували громадян України під час тимчасової окупації Росії.

Всі, хто пройшов ці катівні, за словами правозахисників, потребують психологічної допомоги, медичної. Для цивільних осіб немає державних програм, де б вони могли отримати необхідну допомогу, тому цим займаються громадські організації при підтримці ЄС.

Міжнародне право і захист цивільних

Захист цивільних не є чимось додатковим, це зобов’язання міжнародного права

Асієр Сантільян, керівник відділу європейської інтеграції, врядування та верховенства права, громадянського суспільства делегації ЄС в Україні наголошує, що робота українських громадських організацій є незамінною, а ініціатива «Трибунал для Путіна», яка діє чотири роки, – приклад рішучості, професійності та непохитності.

«Вже понад 4, 5 роки повномасштабної війни, понад десятиліття від початку війни у 2014 році, як український народ невимовно страждає. Знищені життя, домівки, школи, медустанови, розлучені родини. Знову черговий обстріл Києва – і ще загиблі, і поранені. Такі напади не переслідують жодних військових цілей і цьому не може бути виправдання. Захист цивільних не є чимось додатковим, це зобов’язання міжнародного права», – каже Асієр Сантільян.

За даними Моніторингової місія ООН з прав людини в Україні кількість жертв серед цивільних осіб зростає щомісяця протягом 2026 року , якщо порівнювати з попередніми роками.

Місія називає одним із головних чинників те, що Росія дедалі активніше застосувує далекобійні ракети і безпілотників у міських районах по всій Україні.

Дані Нацполіції і Офісу генпрокурора

Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур, фізичного чи сексуального насильства в російському полоні, повідомляють правоохоронні органи.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 223 504 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками . З них, 206 361 кваліфікуються як воєнні злочини. Це офіційні дані на 2 липня 2026 року.

Офісом генерального прокурора зареєстровано загалом понад 265 тисяч тисяч фактів злочинів, пов'язаних зі збройною агресією.

Про це повідомив начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Олександр Зюзь у червні цього року під час дискусії в межах Docudays UA.

За його словами, є дуже обмежені ресурси, щоб докуметувати воєнні злочини. Бо це робить 700-800 фахівців органів досудового розслідування та прокуратури.

Тому важлива допомога у документуванні воєнних злочинів громадських організацій.

Росія офіційно заперечує звинувачення у воєнних злочинах в Україні, причетність російських військовослужбовців до будь-яких протиправних дій проти мирного населення.

У листопаді 2019 року очільник Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким, Росія не визнає статтю додаткового протоколу до Женевської конвенції про визнання юрисдикції спеціальної комісії ООН виконувати роль судового органу, який розглядає порушення. Росія відкликала заяву, яка була зроблена СРСР при ратифікації додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту прав жертв міжнародних військових конфліктів.

Правозахисники з організації «Truth Hounds» дійшли висновку, що російські військові та силовики систематично застосовують сексуалізовані катування і насильство щодо цивільних чоловіків, які перебували в полоні.

Жертва має бути почута, а свідчення зафіксовані

Новий проєкт «Документування та аналіз міжнародних злочинів, вчинених збройними силами Російської Федерації після 24 лютого 2022 року, підтримка постраждалих від цих злочинів та інформування про них» – це продовження роботи, а це документація епізодів, перевірка, підтримка потерпілих, співпраця зі слідчими та судовими механізмами. Важливо, щоб жертва була почута, а свідчення не були втрачені. Пережита травма стає доказом, яка лягає в основу розслідування, розглядається в судовому порядку, це пошук правди.

Коли важкі злочини залишаються непокараними, то зростає можливість наступних

«Правда важлива не тільки Україні, а для міжнародного ладу, який ґрунтується на праві, важливе притягнення винних до відповідальності. Коли важкі злочини залишаються непокараними, то зростає можливість наступних порушень. І тут йдеться не про минуле, а щоб захистити майбутнє», – наголосив Асієр Сантільян.

Якщо злочин не зафіксований, то його ніби й нема. А в міжнародній організації ознайомлюються лише з тими фактами, які задокументовані.

Лише за період з 1 жовтня 2025 року по 30 червня 2026 року задокументовані 21 500 епізодів. З 1264 опитаних людей 45 ‒ дітей, повідомив Руслан Тополевський, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини.

Зафіксовані два випадки сексуального насильства, а насправді їх близько 15

«Майже 8 тисяч задокументовано поранених, з них 545 дітей. Зафіксовані два випадки сексуального насильства, а насправді їх близько 15. Тільки двоє постраждалих погодились надати інформацію. У нас здійснюється попередня кваліфікація тих дій з точки зору Римського статуту Міжнародного кримінального суду», – каже Руслан Тополевський.

Лише за останні дев’ять місяців правозахисники зафіксували:

970 випадків пошкодження чи знищення історичних пам’яток, лікарень, релігійних споруд, закладів освіти, культури,

більш як 2800 атак на цивільні об’єкти,

понад 12 тисяч випадків знищення і пошкодження майна,

більш ніж 100 випадків катування, нелюдського поводження з цивільними і військовими,

понад 15 тисяч випадків насильницького зникнення цивільних людей, з яких 410 дітей,

65 випадків умисного вбивства цивільних, з них одна дитина.

Але ця статистика – це лише невелика частина, яку вдалося задокументувати фахівцям, від реальної.

Злочини проти дітей під час війни

Особливу увагу, наголошують правозахисники, потрібно приділяти дітям, які потерпають від війни.

Зібрані матеріали показують масштабну і трагічну картину злочинів, які відбуваються щодня проти дітей, проти майбутнього України. А це різного роду насильства, депортації, зламані траєкторії освіти, нав’язування російської пропаганди, насильницького руйнування ідентичності та розриву зв’язків з українською мовою і культурою, залучення у війну проти власної країни через мілітаристські практики.

Великою проблемою є на сьогодні документування дітей, які опинилися в Росії або на тимчасово окупованих Росією українських територій, кажуть фахівці організації Memorial-Brussels. А це дуже численна категорія постраждалих дітей, яким було нав’язано російське громадянство, російські документи. Ці діти фактично перебувають у заручниках російського режиму, наголошують представники Memorial-Brussels.

Про цих дітей не можна забувати і необхідно вдосконалити механізми відновлення українських документів та шляхи повернення цих дітей в Україну. Тому великим викликом є те, як спілкуватися з дітьми, які потерпіли, як подавати про них інформацію.

До питання дітей потрібно підходити дуже чутливо

«До питання дітей потрібно підходити дуже чутливо, змінювати ім’я, часом обставини. Маємо навчити, як працювати з дітьми психологам, державним органам, представникам поліції, прокуратури, що робити вчителям у школах», – наголосила Стефанія Кулаєва, представниця організації Memorial-Brussels.

У Львові протягом двох днів обговорюватимуть питання українських дітей у час війни і вироблять методику, як працювати з дітьми, цивільними особами, які постраждали і зазнали важких травм у час війни.



