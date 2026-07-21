РФ планувала теракт у Івано-Франківську – СБУ

Служба безпеки України заявила 21 липня, що співробітники її контррозвідки зірвали теракт російських спецслужб в Івано-Франківську.

«За результатами дій на випередження вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах», – ідеться в повідомленні української спецслужби.

За повідомленням СБУ, фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів.

«Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв (СВП). Задокументовано, як російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати СВП під кухонні каструлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику», – вказано в повідомлення.

Другий вибух, за цими даними, мав відбутися після прибуття рятувальників та інших служб на місце події.

Коментарі затриманого чи його захисту наразі не оприлюднювалися.

Російська сторона також ще не відреагувала на повідомлення української спецслужби.