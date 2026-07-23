СБУ повідомила про підозру російському судді, який ув’язнив полоненого «азовця» на 19 років

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали докази щодо ще одного судді Південного окружного військового суду Росії – про це відомства заявили 23 липня.

Суддю підозрюють у незаконному ув’язненні полонених військових Національної гвардії в російські тюрми.

За даними СБУ, у серпні 2024 року громадянин Росії безпідставно призначив 19 років позбавлення волі полоненому українському військовослужбовцю:

«Встановлено, що рашист очолив псевдосудовий процес та використав фейкові обвинувачення проти чоловіка, щоб відправити його за ґрати. У такий спосіб російський суддя грубо порушив норми міжнародного гуманітарного права, відповідно до яких потерпілий є комбатантом збройного конфлікту».





Відомство вказує на те, що військовополонені не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

Судді заочно повідомили судді РФ про підозру за статтею про воєнні злочини, зокрема, порушення Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

«Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України», – додає СБУ.

Офіс генпрокурора уточнює, що фігурант справи ув’язнив військового загону спеціального призначення «Азов», який потрапив до російського полону в травні 2022 року.

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«Росія системно використовує кримінальне переслідування як інструмент репресій проти українських військовополонених. Правомірну участь захисників України у міжнародному збройному конфлікті російська сторона протиправно прирівнює до терористичної діяльності», – коментує прокуратура.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про розслідування щодо російських суддів, які виносять вироки військовим і цивільним громадянам України. Зокрема, у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду в Росії Костянтину Простову за вироки полоненим захисникам Маріуполя.