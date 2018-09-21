П’ять підозрюваних у нападі на інкасаторів в Одесі затримані – поліція

П’ять підозрюваних у нападі на інкасаторів в Одесі затримані, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook.

«На теперішній час завдяки оперативній поінформованості оперативників Одещини вже по гарячих слідах затримані п’ять підозрюваних, причетних до організації та саме нападу на потерпілих», – розповів Аброськін.

Він зазначив, що інцидент трапився о п’ятій ранку в Одесі. За його словами, невідомі з використанням невстановленої зброї скоїли напад на групу, яка інкасувала платіжний термінал для поповнення мобільних рахунків. Потерпілі отримали поранення, після чого нападники відібрали в них сумку з грошима та зникли.