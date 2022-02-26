Біля Одеси збили російський літальний апарат – ОДА

Протиповітряна оборона Збройних сил України збила російський літальний апарат на підступах до Одеси, повідомила у своєму телеграм-каналі Одеська ОДА з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

Два вибухи були чутні близько 15:00 майже в усіх районах міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Представник штабу громадського національного спротиву Одещини Сергій Братчук уточнив, що йдеться про російський бойовий літак. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 26 лютого внаслідок бойових дій загинули понад три тисячі російських військових, понад 200 – потрапили у полон, знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема – понад сто російських танків, збито 7 гелікоптерів.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.