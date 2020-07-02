В Одесі детективи НАБУ обшукали офіси можливих розкрадачів комунальної власності

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели близько 20 одночасних обшуків в Одесі – в в службових приміщеннях і квартирах декількох осіб, які можуть бути причетні до корупційних схем із заволодіння майном місцевої громади.

«Це кримінальне провадження розслідується вже давно. Це була низка проваджень, які в подальшому були об’єднані в одне. За ним і проводяться слідчі дії. Досліджується причетність службових і інших осіб до схем щодо заволодіння майна та грошей одеської місцевої громади», – заявив директор Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін.

Одне з таких проваджень перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду, зазначив чиновник. Йдеться про заволодіння коштами одеського місцевого бюджету, в якому підозрювались одеський міський голова Геннадій Труханов та низька інших посадових осіб. Вони були виправдані судом першої інстанції, але зараз так звана «справа Краяна» на стадії апеляції. Її розгляд затримується через карантин.

«Друга частина цього кримінального провадження нещодавно була закінчена, сторони ознайомлюються із матеріалами, скоро вона буде скерована до суду для подальшого розгляду», – заявив Деулін.

Він додав, що досліджуються факти можливого незаконного викупу одеською міською радою земельних ділянок, нібито для розширення Західного кладовища, викупу комунального майна, заволодіння земельними ділянками на території військового аеродрому «Шкільний». Загальна сума збитків складає, за підрахунками НАБУ, близько 500 мільйонів гривень. Попередня правова кваліфікація злочину – привласнення і розтрата майна, зловживання владою або службовим становищем і легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.

За інформацією одеських ЗМІ, обшуки пройшли, зокрема, в офісах підприємця Володимира Галантерника та в квартирі Геннадія Труханова.

9 липня 2019 року колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у заволодінні коштами одеського міського бюджету. Як стало відомо під час читання вироку, судді визнали неприпустимою частину речових доказів, в тому числі проведену експертами оцінку вартості будівель заводу «Краян». На цю експертизу спиралося обвинувачення, коли заявляло про завищену ціну придбання будівель. Виправдовувальний вирок зараз розглядається в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.