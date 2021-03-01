В Одесі обвалився третій старий будинок за місяць

В Одесі обвалилася частина будинку-пам’ятки архітектури – раніше з цього будинку і подвір’я поряд відселили 16 жителів з дев’яти квартир, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Обвал стався вночі 1 березня – стіна впала на сусідній будинок. Оскільки мешканців відселили ще 27 лютого, ніхто не постраждав.

Як розповіла журналістам на місці подій жителька будинку Тетяна Жиданкова, взагалі тріщини у будинку з’явилися багато років тому, але близько двох років тому проблеми стали відчутними. Будинок розташований за адресою Ніжинська 16.

«В квартирах, які зараз впали, встановлювали маячки, але нічого не робили. 27 лютого будинок дав першу велику тріщину, відвалився шматок фасаду. І за два дні він просто остаточно впав. В суботу нам відключили газ, є тільки світло і вода», – говорить Жиданкова. Вона та ще 11 мешканців живуть у друзів, чотирьом дали кімнати в гуртожитку КП «Міськелектротранс». Зараз в квартири їх не пускають, в суботу дали забрати тільки документи і найнеобхідніші речі. За попереднім планом, мешканці мали провести в гуртожитку тільки 3 дні.

Мешканець будинку поряд, на який впала стіна, Владислав Бахчеван каже, що влітку жителі збирали колективний лист до представників влади. В нього в квартирі обвалилася стіна та наполовину впала стеля.

«Я мешкаю не в тому будинку, що впав, а в тому, що поряд. Але ми знали, що таке відбудеться, збирали підписи всіх, кого це могло торкнутись. Я також підписував лист. Давно всі знали, що таке буде – хтось забивав маленькі тріщини ганчірками, хтось закривав пакетами. В мене на кухні ще давно повело стіни через тиск будинку», – розповів він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

На місці обвалу працювали представники ДСНС та ЖКС «Порто-Франківський», який обслуговує цей будинок. Прибутковий будинок було побудовано у другій половині XIX сторіччя, це пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення. З 1909 по 1924 тут мешкав радянський драматург Лев Славін.

Як повідомив ЗМІ заступник директора департаменту з питань паливно-енергетичного комплексу Одеський міськради Віталій Цуркан, ще 27 лютого посадовці проводили обстеження будинку, а потім приїжджали туди вночі.

«Сьогодні ми проводимо обстеження, залучивши спеціалістів будівельної академії та приватної компанії, яка займається розвалами та іншими заходами. Після кінцевого обстеження буде дана оцінка і заключення щодо подальших дій у відновлені стіни. Сьогодні ми маємо маневрений фонд – 21 квартира. П’ять з них вільні і найближчим часом ми розмістимо мешканців в ті квартири. Розглядається можливість відновлення стіни», – заявив Цуркан.

У Суспільне.Одеса припускали, що тріщина на будинку могла з’явитись через будівельні роботи неподалік. Забудовник заперечував такі наслідки і стверджував, що навпаки перед початком будівництва вони укріпили будинки поряд. Також на стіні, що обвалилася, можна побачити не тільки стару цеглу з ракушняку, але й сучасну, білу. Мешканці будинків поряд розповіли, що в одній з квартир зробили арку саме в тій стіні, яка обвалилась 1 березня.

Це вже третій обвал в Одесі за місяць – 11 лютого неподалік на вулиці Мечнікова 15 обвалилася частина будівлі заводу морозива, а 3 лютого –будинок на Деволанівському узвозі 11. Обидві будівлі були закинутими, там жили безхатьки.