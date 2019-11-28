До Одеси прибув французький патрульний корвет

До одеського порту зайшов патрульний корабель французького військово-морського флоту «Commandant Birot» (F796). Він відноситься до класу легких корветів.

Згідно із відкритим джерелами наразі Франція використовує дев’ять таких кораблів – вони можуть виконувати задачі із захисту узбережжя від атак з підводних човнів, супроводу підводних човнів та інші.

Ще 8 були зняті з озброєння – 2 порізали на металолом, а 6 передали військово-морським силам Туреччини. Три подібні корвети використовує також флот Аргентини.

Водозміщення такого корабля більше тисячі тон, довжина – 80 метрів. На морі він може розвивати швидкість до 24 вузлів (44 км/год), команда не перевищує сотню осіб. Легкий корвет оснащений радарними та сонарними системами. Остання використовується для виявлення субмарин противника.

Корабель може протидіяти ракетним та торпедним атакам, використовуючи систему запуску перешкод «Dagaie» і «SLQ-25 Nixie». Озброєння – протикорабельні ракети «Exocet MM38», торпеди і кулемети, дві автоматичні гармати 20 мм F2 і головна гармата корабля 100 мм CADAM та протикорабельний 375 мм гранатомет.

Корабель зайшов в Одесу в рамках підсилення взаємодії НАТО та України у сфері військово-морського співробітництва. До цього він був в порту Батумі (Грузія), а взагалі до Чорного моря зайшов 19 листопада.

Корабель пробуде в Одесі до 1 грудня. Офіційна мета візиту: підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеки на морі.